Nella notte ci sono stati degli scontri a Memphis, in Tennessee, dopo che gli agenti del Marshals Service hanno ucciso un uomo.

Gli agenti del Marshals Service, che si occupano di inseguire i fuggitivi, hanno riconosciuto un ragazzo nel quartiere proletario di Frayser a Memphis, come un ricercato, così sono intervenuti nel tentativo di arrestarlo. Ne è nato un inseguimento: il ragazzo ha diretto la propria auto contro quella degli agenti, poi, stando a quanto rivelato, avrebbe tirato fuori un’arma. Tami Sawyer, che al momento rappresenta Frayser nella Commissione degli ufficiali eletti della contea, ha rivelato che l’uomo ucciso sarebbe Brandon Webber, un ragazzo afroamericano di 21 anni.

Old Allen Station officers received a call for assistance from the US Mashals regarding a shooting that had occurred in the 2000 block of Durham. MPD is now on the scene assisting with traffic control. No MPD officer was involved in a shooting. This is an active scene.

— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) 13 giugno 2019