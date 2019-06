È burrasca in questi giorni in casa Roma, con Francesco Totti che vede a rischio il suo ruolo dirigenziale e Daniele De Rossi in procinto di lasciare la squadra. Senza contare che nell’ambiente sportivo si parla di una vera e propria congiura ai danni dell’ex capitano.

Eppure tra i 2 il gelo sembra avere radici più profonde che affondano nei rapporti interpersonali. Ad illuminarci su questa eventualità è il settimanale Oggi, che mette in evidenza una certa insofferenza tra le moglie dei due calciatori, Ilary Blasi e Sarah Felberbaum.

Le origini della discordia

Stando a quanto racconta Oggi pare che le origini della discordia siano legate al primo matrimonio di Daniele De Rossi. Ilary Blasi, che aveva un ottimo rapporto con la ex di Daniele, Tamara Pisnoli, le sarebbe rimasta molto affezionata, nonostante la fine del matrimonio.

Daniele De Rossi e famiglia. Fonte foto Oggi

Il legame tra De Rossi e la Pisnoli è suggellato dalla nascita della loro prima figlia: Gaia. Tuttavia, nonostante un divorzio non troppo sereno, tra gli ex coniugi si sarebbe di recente instaurato una certa tranquillità. Quanto la Blasi, invece, l’amicizia che la lega a Tamara resta ancora fortissima, tanto che di recente ha anche preso parte ai festeggiamenti per il suo 36esimo compleanno. Intanto però, l’attuale moglie di De Rossi, madre della piccola Olivia, sembra non gradire l’idea di una famiglia allargata e questo avrebbe compromesso anche i rapporti tra lei ed Ilary.

Due donne

Tra Sarah e Ilary pare esserci un’incompatibilità di fondo, nutrita dalla volontà di schierarsi. Vero è che osservandole, l’attrice e la conduttrice mostrano ben pochi punti in comune. Verace, sfacciata e travolgente la Blasi, altera, sofisticata e riservata la Felberbaum. Due donne di enorme spessore e grande professionalità, che condividono solo il mestiere dei rispettivi mariti.

Potrebbe essere questo il motivo per il quale tra Daniele De Rossi e Francesco Totti, soprattutto fuori dal campo, si siano delineate così grosse distanze?