Il Grande Fratello ha certamente cambiato la vita di Ambra Lombardo, che in poco tempo ha riguadagnato una popolarità conosciuta solo una quindicina di anni fa. Era il lontano 2004 quando, ancora giovanissima, partecipava a Miss Italia, arrivando terza in un’edizione caratterizzata dalla vittoria di Cristina Chiabotto. Il mondo dello spettacolo le è decisamente mancato, nonostante le sue successive esperienze non siano state per niente banali. In un’intervista al settimanale DiPiù, Ambra ha spiegato i motivi che l’avevano spinta ad allontanarsi dallo showbiz e quelli, molto recenti, che le hanno fatto cambiare idea.

Una decisione nata per amore

Dopo le prime esperienze come modella, arrivate con il successo di Miss Italia, Ambra era riuscita a continuare gli studi e a laurearsi: “Sono andata a vivere con il mio fidanzato a Ragusa – ha raccontato – poi ho preso la laurea specialistica in Archeologia e ho cominciato a fare alcune supplenze. Ero felice, sognavo di sposarmi e costruire una famiglia”. È stato l’amore, quindi, a farle perseguire la carriera di insegnante, orientandola verso la decisione di abbandonare il mondo della televisione: “Un mondo da cui sono sempre stata attratta – spiega – di cui per un periodo avevo fatto parte. Ma da cui a un certo punto ero fuggita, sbagliando, per accontentare un uomo che credevo mi amasse”.

La rinuncia al posto da insegnante

Il fallimento della storia d’amore ha così rimescolato le carte in tavola e quando è arrivata l’occasione offerta dal Grande Fratello, Ambra non ci ha pensato due volte. La ritrovata popolarità ha portato con sé un’altra scelta molto difficile, quella di lasciare definitivamente il posto da insegnante in un liceo di Milano: “È stata una decisione sofferta, ci ho pensato parecchio – confessa – Alla fine, però, ho deciso di dare a me stessa un’opportunità, ho scelto di vivere un’esperienza unica tornando a far parte del mondo dello spettacolo”. Un ritorno alle origini che non ha mancato di creare polemiche, soprattutto per via della sua nuova storia d’amore con Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari.