Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere una coppia e si mostrano sempre più uniti e innamorati, al punto che, secondo alcune indiscrezioni, lei sarebbe addirittura incinta. Ora che gli impegni professionali li hanno costretti a separarsi, entrambi sentono la mancanza l’uno dell’altro. Sono ormai diventati così inseparabili da non poter far a meno di regalarsi momenti di romanticismo reciproci, come hanno fatto in questa occasione, scambiandosi delle dediche romantiche sui propri profili Instagram.

Le dediche romantiche

Si sa che all’interno del mondo dello spettacolo, spesso, le coppie si trovano a misurarsi con impegni professionali che le separano momentaneamente, per lassi di tempo più o meno lunghi. Questo è quanto è accaduto a Stefano De Martino e Belén Rodriguez, costretti a salutarsi per un breve periodo di tempo.

I sentimenti tra i due risbocciati li hanno però resi veramente inseparabili, al punto che sono fioccate nelle Instagram stories di entrambi le dediche romantiche che si sono rivolti reciprocamente. Belén Rodriguez ha pubblicato due scatti che immortalano se stessa avvolta in un abbraccio con Stefano De Martino insieme alla frase: “Tu mi manchi“. Alla dedica, il ballerino ha a sua volta risposto con una foto dolcissima di Belén a letto, tra le lenzuola, corredata dalla stessa frase in spagnolo.

Le Instagram stories di Belén Rodriguez e Stefano De Martino

Insomma, un sofferto “arrivederci” che entrambi evidentemente non volevano proprio rivolgersi, dopo aver ritrovato un sentimento che in molti hanno sospettato non essersi mai veramente perso durante gli anni che hanno trascorso separati.

L’amore ritrovato

Sicuramente, l’amore ritrovato tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez non ha reso felici solo i fan della coppia ma anche il loro figlio, Santiago. Nei mesi scorsi, dopo diverse smentite, una fede al dito (di De Martino) ricomparsa e tantissimi scatti rubati, era arrivata la conferma del ritorno di fiamma. Un viaggio a Marrakech ha poi suggellato il riavvicinamento ed entrambi su Instagram non si sono risparmiati nel regalare ai followers gli scatti dei momenti più felici.