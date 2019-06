Belén Rodriguez è tornata insieme al suo Stefano De Martino, con grande gioia dei fan, che già sognano le seconde nozze tra la showgirl e il conduttore. La coppia più nota dello showbiz potrebbe però ricevere presto un’altra aggiunta, se il gossip che si insegue da tempo risultasse veritiero. Sembra infatti che l’argentina sia in dolce attesa di una bambina e che si troverebbe già al terzo mese di gravidanza. Si attende la conferma, nel frattempo tutti tengono d’occhio i canali social dei due, che sembrano felicissimi insieme al piccolo Santiago.

Belén Rodriguez incinta di una bambina?

La coppia che fa impazzire tutti potrebbe essere in attesa del secondo figlio, come ormai sembra appurato. Secondo i ben informati si tratterebbe di una bambina e a breve dovremmo iniziare a vedere i primi segni rivelatori sul corpo scultoreo della modella. Una novità che manderebbe in visibilio i fan, già in attesa dell’agognato sì che sancirebbe l’amore ritrovato. Stefano De Martino e Belén Rodriguez non hanno mai divorziato, ma si sono separati nel 2015. Dopo 3 anni e diverse storie sono tornati l’uno tra le braccia dell’altra, e le foto che pubblicano senza sosta sui social mostrano la gioia di ritrovare la famiglia spensierata a unita.





Stefano e Belén insieme una forza del gossip

La modella argentina e l’ex ballerino di Amici insieme mostrano tutto il loro potere mediatico, come testimonia il successo delle foto insieme. I fan sembrano non averne mai abbastanza delle testimonianze del ritorno di fiamma e non mancano di chiedere nei commenti dettagli sulle voci della gravidanza. Alcuni scatti della coppia hanno suggellato il ritorno ufficiale e hanno raggiunto numeri che competono con quelli della famigliola felice della regina di Instagram, Chiara Ferragni. Belén e Stefano presto torneranno anche in televisione insieme: su Rai Due condurranno il Festival Voci e Volti Nuovi di Castrocaro, in onda il prossimo 3 settembre.