Se il mondo è piccolo, quello dello showbiz è minuscolo. Guarda un po’ chi potrebbe essersi fidanzato: due volti notissimi del mondo dello spettacolo sebbene sul piccolo schermo non appaiano poi così tanto di sovente.

Da una parte abbiamo l’influencer che piano piano, a suon di bikini e trucchi, sta raggiungendo Chiara Ferragni: ovviamente lei, Giulia De Lellis. Pare che chiusa la storia, una volta per tutte, con Andrea Damante, la De Lellis abbia ceduto al fascino di un ex particolarmente famoso, la vecchia fiamma di Belén Rodriguez!

Giulia De Lellis, chiusa una porta si apre un box

Niente di certo, come sempre: quando un gossip nasce è sempre nebuloso e c’è da scommetterci che anche questa volta, prima che giunga una qualsivoglia conferma, bisognerà attendere.

Non sono previsti però tempi biblici: con l’arrivo dell’estate sarà sicuramente molto più facile per i paparazzi pizzicare Giulia De Lellis. Nata e forgiata a Uomini&Donne, l’ex corteggiatrice nonché compagna di Andrea Damante è ormai un’influencer fatta e finita, seguitissima sui social per collezioni di bikini, trucchi… e love story!

Spiata con l’ex di Belén Rodriguez

La relazione con Damante sembra si sia del tutto consumata.

Nonostante i recenti riavvicinamenti, poi allontanamenti e di nuovo riavvicinamenti, la De Lellis sembra aver deciso di mettere un punto fermo alla sua storica relazione. Secondo quanto trapelato da Spy, la De Lellis avrebbe però fatto già “a capo, lettera maiuscola”, con un personaggio certo affatto sconosciuto.





La passione pare sia esplosa tra l’influencer e un ex di Belén Rodriguez e facendo i calcoli, contando le storie più importanti dell’argentina e dovendo escludere a priori Stefano De Martino – con il quale Belén potrebbe tornare all’altare per delle nozze-bis – e Fabrizio Corona, tuttora in carcere, non rimane che lui: Andrea Iannone.

Spy promette di avere in caldo foto e scoop, testimonianze concrete sulla possibile “nuova coppia dell’estate”. Che dire, se son rose fioriranno e se di mezzo c’è Spy, li spieranno!

*immagine in alto: Giulia De Lellis. Fonte/Instagram Giulia De Lellis (dimensioni modificate)