Già dentro la Casa più spiata d’Italia si respirava aria d’amore tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, nonostante le numerose discussioni tra i due. Ora, sulle indiscrezioni sulla presunta notte trascorsa insieme dopo il trionfo della 21enne al Grande Fratello, sono loro a fare chiarezza con una – seppur timida – ammissione.

La notte insieme: arriva l’ammissione

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno festeggiato insieme il trionfo della 21enne al Grande Fratello e, la notte in cui è stata proclamata vincitrice, i due hanno dormito insieme. L’ammissione è arrivata a Pomeriggio Cinque, quando la padrona di casa, Barbara D’Urso, ha chiesto ai diretti interessati se fosse vero. La prima ad ammettere è stata Martina Nasoni: “C’erano tutti i letti occupati, quindi siamo stati costretti….“.

Poi, Daniele Dal Moro ha detto che nella sua stanza faceva caldo, per cui avrebbe deciso di raggiungere la 21enne nella sua camera “perché c’era fresco”. In ogni caso, loro dicono di aver dormito vestiti, per cui, chi si aspettava un’ammissione rispetto a una notte di amore trascorsa insieme, rimarrà deluso. Pare che i due abbiano trascorso la notte a chiacchierare e chissà che non abbiano anche discusso della loro storia d’amore e dei suoi possibili sviluppi.

La storia dentro la casa

Dentro la casa del Grande Fratello, tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro era scattato qualcosa. Però, tutto si era in qualche modo affievolito quando Daniele Dal Moro aveva spiegato alla 21enne di non sentirsela di iniziare una storia d’amore sotto le telecamere della Casa più spiata d’Italia perché, pare, non voleva che una relazione sentimentale influenzasse la sua esperienza al GF.

Tuttavia, quella scintilla sembra non si sia mai del tutto spenta e il fatto che i due abbiano festeggiato insieme la vittoria di Martina Nasoni farebbe ipotizzare un’imminente frequentazione anche fuori dal programma.

Fotogramma Pomeriggio Cinque