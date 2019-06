Poco dopo la vittoria di Martina Nasoni al Grande Fratello 16, molti si sono chiesti cosa ne sarà del suo difficile rapporto con Daniele Dal Moro. La risposta, piccolo antipasto delle future evoluzioni, sarebbe arrivata con un video postato dall’ex gieffino tra le sue Instagram Stories. Nessuno lo avrebbe mai immaginato: i due sono apparsi nello stesso letto, intenti a scambiarsi battutine con aria complice e soddisfatta. È l’esordio (vero) di un nuovo amore?

Martina Nasoni a letto con Daniele Dal Moro

Il tira e molla tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro ha fatto da cornice all’esperienza dei due ragazzi al Grande Fratello. La ‘ragazza con il cuore di latta’ protagonista della canzone di Irama ha appassionato il pubblico col il suo carattere verace e la sua bellezza.

Ma cosa è successo tra loro dopo la fine del reality? Non serve aspettare molto per capirlo, secondo i fan della ‘strana coppia’ che si sono convinti di una concreta possibilità per il fiorire dell’amore. La risposta sarebbe contenuta in un video pubblicato su Instagram dallo stesso ex gieffino, che ritrae entrambi nello stesso letto poche ore dopo la fine della trasmissione.





Inutile dire che il filmato è stato accolto dall’entusiasmo dei follower dei due protagonisti dell’edizione del reality targata Barbara d’Urso, e monta l’ipotesi che abbiano deciso di conoscersi lontano dai riflettori.

È nato un amore?

I telespettatori si sono sempre chiesti se Martina avrebbe mai conquistato davvero Daniele. Il suo interesse verso il ragazzo era palpabile all’interno della Casa di Cinecittà, ma ci sono stati tanti fattori ‘avversi’ all’esordio di una love story.

Lui stesso ha rivelato di essere refrattario a un legame di coppia in seno all’esperienza televisiva, perché lo avrebbe condizionato nel suo percorso personale nello show.

Stavolta sembra che possano esserci dei presupposti per non dare per archiviata la loro scintilla (che tra le mura più spiata d’Italia aveva portato anche a un bel bacio). Il fatto che Martina Nasoni abbia festeggiato la sua straordinaria vittoria proprio con lui non farebbe altro che confermare questo scenario.