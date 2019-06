Che serata per il Grande Fratello 16 che chiude in bellezza l’edizione dei record.

C’era d’altronde da immaginarselo: se Barbara d’Urso è riuscita a trionfare già prima, quanto avrebbe potuto fare la fatidica sera della finale? L’Auditel, ancora una volta, le rende un’icona.

Grande Fratello “piglia tutto”

Non c’è storia, questa edizione del Grande Fratello 16 è stata un successo enorme, difficile da eguagliare. Chissà se mai qualcuna prenderà il timone spodestando Barbara d’Urso: dati alla mano, verrebbe solamente da impallidire al pensiero di dover fare meglio di lei.





Non è solamente Martina Nasoni a trionfare perché il vero Grande Fratello 16 lo ha vinto lei, Barbara d’Urso e lo ha vinto ai dati Auditel. Sono stati oltre 3 milioni – nello specifico 3.301.000 milioni – i telespettatori che l’hanno seguita permettendole oggi di festeggiare il suo consacrato successo piazzandosi al primo posto sul podio con uno strabiliante 22,17% di share.

Picchi sino al 42% di share

Share che però cresce se si prende in considerazione la fascia che più interessa conquistare in televisione, quella tra i 15 e i 64 anni che Barbara ha del tutto dominato con il 24,3%. Ma non è finita qui perché se si vuole prendere in considerazione solamente il momento topico, quello in cui Barbara d’Urso ha annunciato la vincitrice, i numeri sono da capogiro: ha infatti conquistato il 42% di share, numeri da mondiali.





Barbara d’Urso imbattibile, la concorrenza si accontenta

Un po’ diverso il risultato portato a casa da Carlo Conti con il suo Con il cuore, andato in onda su Rai1 e che ha conquistato il 12,32% di share. Nella media Report, andato in onda su Rai3, che si attesta su un già consolidato e continuativo 8,06% di share. Sottotono la serata per i film: Piacere, sono un po’ incinta ha portato a casa uno scarso 7,5% di share, sempre meglio di Quarta Repubblica che continua ad attestarsi sul 4,5% di share, sempre di più comunque de La Grande Fuga, andato in onda su La7, e che ha conquistato solo il 2,7% di share.

*immagine in alto: Barbara d’Urso al Grande Fratello 16 (frame)