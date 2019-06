Oggi, 14 giugno, è il compleanno di Paolo Bonolis e come possibile immaginare, non si riescono nemmeno a contare i migliaia di auguri fatti recapitare al conduttore Mediaset. Gli auguri più sdolcinati sono però arrivata, ovviamente, dalla donna che ha sposato nel 2002, la sua Sonia Bruganelli.

Tanti auguri Paolo Bonolis!

Lei, terribilmente social, a volte condannata dal web per esserlo “troppo”, lui terribilmente televisivo eppure particolarmente avvezzo a mostrarsi al di fuori del piccolo schermo. Eppure, proprio su Instagram, gli arrivano gli auguri per questo suo 58esimo compleanno, le più dolci felicitazioni della donna che ama e che lo ama smisuratamente.

“Auguri grande uomo“

Ha fatto capolino infatti sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli un post particolarmente toccante, una dedica al marito che ha raccolto infinite visualizzazione nonché migliaia di commenti. “Auguri grande uomo – scrive la Bruganelli su Instagram – Un volto in un mondo di maschere. Un uomo che non ha bisogno di gonfiare il petto e di alzare i toni per avere ragione“.

Parole che certo, dipingono l’uomo che ha al fianco osservato con gli occhi dell’amore: “Il più bravo conduttore televisivo che conosca e un uomo che non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa rendendo la propria donna indipendente economicamente e come persona“.

Gli auguri di amici vip da Malgioglio a Lorella Cuccarini

Ovviamente, la chiusa strappalacrime parlandogli da madre a padre: “Un uomo che è padre di 5 figli per i quali rinuncia quotidianamente alla sua tanto agognata “solitudine” AUGURI PAOLO“. Al di sotto del post una tempesta di lodi, commenti e auguri per uno dei conduttori televisivi più cari e amati dal pubblico. Si fanno sicuramente notare gli auguri di altri personaggi particolarmente famosi come quelli di Malgioglio: “Auguri uomo geniale. Showman unico. La tua straordinaria dote non è solo che sei un numero uno ma la tua ironia che rallegra il cuore. Il mio affetto da sempre“.





E ancora, quelli di Flora Canto: “Auguri mio dolce compagno di burraco… come mi insulti tu nessuno al mondo. Buon compleanno amico mio“. Agli auguri si uniscono poi, con molta semplicità, Lorella Cuccarini, Carolyn Smith, il novello sposo Niccolò Presta, gli altisonanti e adoratissimi auguri della Marchesa D’Aragona, Valeria Marini.