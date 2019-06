Sono pochissime le notizie che filtrano in queste ore da Torvaianica, una frazione nel comune di Pomezia, nel Lazio. Di questa mattina la notizia che i Vigili del Fuoco si stanno interessando di due corpi, trovati carbonizzati all’interno di un’auto.

Torvaianica: corpi trovati carbonizzati in un’auto

Sono davvero pochissime e scarne le notizie che riescono a filtrare in questo momento dal litorale romano e più precisamente dalla frazione di Torvaianica, in via San Pancrazio, dove questa mattina è avvenuta un’agghiacciante scoperta. Proprio questa mattina infatti sono stati rinvenuti a bordo di una macchina parcheggiata due corpi privi di vita con evidenti segni da combustione.

Una Ford in fiamme: l’allarme ai carabinieri

Due corpi che stando a quanto filtrato sin ora, potrebbero essere stati carbonizzati sebbene, la causa della morte, potrebbe essere antecedente ed estranea a quest’ultimo elemento.

L’auto in questione, una Ford, sarebbe stata vista questa mattina intorno alle 9 avvolta tra le fiamme, motivo che ha immediatamente scatenato il panico tra alcuni testimoni che hanno allertato subito i Vigili del Fuoco.

Ancora non identificati i corpi

La ricostruzione al momento è particolarmente lacunosa e non sarà facile impresa per gli inquirenti riuscire a capire cosa possa essere accaduto. Tutte le unità sono operative sul luogo e non sembrano essere ancora giunte notizie circa l’identità dei 2 cadaveri trovati carbonizzati. Al lavoro si trovano anche i carabinieri del nucleo investigativo di Roma.