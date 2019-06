Dopo un anno di grandi progetti, tanto lavoro, impegni imperdibili, anche Michelle Hunziker macchina da guerra dello spettacolo si concede un po’ di meritato riposo. Più che riposo, forse con le temperature di questa settimana, è un dovere.

E così la bella svizzera, mamma di Aurora Ramazzotti si dà ai primi bagni. Paparazzata da Gente in bikini Michelle non delude: il suo è sempre un fisico da urlo.

Le vacanze per Michelle

Da poco si è concluso il suo ultimo impegno, quello con All Together Now e per l’instancabile Michelle sono cominciate le meritate vacanze. Con chi? Ovviamente con la sua affiatatissima famiglia: le figlie e il marito di cui è sempre più innamorata Tomaso Trussardi. Dove? Sulle spiagge di Varigotti in Liguria.

A raccontare questo mix di relax e divertimento è il settimanale Gente, che ora la ritrae intenta a saltare a bordo del pedalò, e ora la mostra in un momento di riposo al fresco dell’ombrellone.

Michelle, che fisico

Dall’alto dei suoi 42 anni, durante i quali Michelle ha affrontato ben 3 gravidanze la Hunziker supera la prova costume anche quest’anno. Le foto di Gente la ritraggono fasciata in un bikini mozzafiato, fisico tonico e vera bomba sexy.

Insomma Michelle in costume fa sempre la sua figura, regalando ai fan immagini da vera diva. Tra spruzzi in acqua e un accenno di tintarella, l’espressione di piena felicità sul volto della Hunziker non si nasconde affatto. Anzi, tutti questi fattori non fanno altro che esaltarla: un vero spettacolo. E mentre lei si gode il sole e il mare della Liguria noi ci chiediamo cosa, questa bomba di energia, ci regalerà la prossima stagione televisiva.