Francesco Totti, l’ex capitano e leggendario numero 10 della Roma, ora uno dei dirigenti della sua squadra del cuore, racconta nella sua nuova autobiografia “Un capitano“, scritta a quattro mani con Paolo Condò, della sua grande storia d’amore con Ilary Blasi.

La folgorazione in tv

Francesco Totti racconta subito della folgorazione che ha provato quando ha visto per la prima volta la bella Ilary in televisione. Lei allora lavorava come Letterina per il programma passaparola e lui appena vista ha pensato “Appena la vedo in video dico – Voglio sposarla“. In quel momento il capitano era libero sentimentalmente ma sapeva che lei era fidanzata ma questo non gli ha impedito di andare avanti.

La prima volta che l’ha incontrata era in compagnia dei suoi amici e dell’inseparabile sorella Melory che riesce a farli conoscere. Un saluto e una presentazione veloci e poi niente di più. Ma Totti non è il tipo da mollare e la sua determinazione lo premia.

Un corteggiamento lento ma tenace

Francesco riesce ad avere il suo numero di telefono e si scambiano dei messaggini gentili ma niente di che. Lui è felice di sapere che lei non conosce per niente il mondo del calcio e che cosa rappresenti lui per la Roma. Questo ultimo aspetto lo rallegra ancora di più perché comunque vada a finire la loro storia, lui è certo di una cosa: sarà tutto sincero e vero.

Lui è già innamoratissimo di lei, anche se tra loro ci sono stati due incontri veloci e qualche messaggio ma lui ha le idee chiare su di lei:”Ilary non è soltanto bellissima: è intelligente, simpatica, molto quadrata pur avendo solo vent’anni, direi seria. Diversa da tutte, ecco. Così diversa da farmi vivere con profondo imbarazzo gli incontri casuali nei locali con altre donne“.

La maglietta ” 6 unica” allo stadio

Arriva la vera dichiarazione d’amore di Francesco Totti a Ilary, lui la invita al derby della Roma, inizialmente lei dice di non poter venire ma poi prende un treno da Milano e si presenta allo Stadio.

Totti dedica il primo gol, con la maglietta “6 unica,” la prima grande dichiarazione d’amore, fatta in pubblico, quando nessuno neanche sapeva a chi fosse rivolta.