Certe persone non scompaiono, ma fanno giri lunghissimi e tornano in prima serata. È il caso della futura conduttrice (quasi certa) del Grande Fratello Vip, arrivato alla quarta edizione. A prendere il posto di Ilary Blasi sarebbe Alessia Marcuzzi, conduttrice silurata da L’Isola dei Famosi, reality show affondato dopo lo scandalo Fogli. La Marcuzzi sarebbe co-conduttrice insieme ad Alfonso Signorini, come riporta 361 Magazine, pubblicazione diretta dallo stesso giornalista.

Grande Fratello Vip: il ritorno di Alessia Marcuzzi

Il Grande Fratello Vip deve affrontare un’edizione difficile, dopo il calo di ascolti che ha colpito il reality show lo scorso anno, tanto che si pensava addirittura che il Vip potesse essere unito al Nip. L’edizione per persone famose (quasi sempre) del reality però ha trovato il suo posto nei palinsesti e anche la conduttrice che sostituirà Ilary Blasi: al timone ci sarebbe infatti Alessia Marcuzzi.





Non certo una scelta sicura, dato i risultati ottenuti con L’Isola, che dopo il disastro Fogli potrebbe finire chiusa nel cassetto per qualche anno. Una seconda chance per la conduttrice? Insieme a lei ci sarebbe Alfonso Signorini, il quale incassa anche il posto di professore nella prossima edizione di Amici, al posto di Alex Britti.

Il giro delle conduttrici

E cosa succederà ad Ilary Blasi? Per la moglie di Totti si aprirebbero le porte di Temptation Island Vip al posto di Simona Ventura. Il reality sulle corna è molto apprezzato dal pubblico ed è uno show ambito proprio per gli ottimi ascolti. Dato che Simona Ventura, artefice del successo dello scorso anno, è fuori dai giochi dopo il passaggio alla concorrenza, occorre una revisione dei ruoli. L’Isola dei Famosi invece non vedrà probabilmente la luce e sarebbe atteso da casa Mediaset un nuovo programma al suo posto, Music Farm, ex prodotto Rai. Per il reality musicale ci sarebbe in lizza il nome di Federica Panicucci, ma è presto per capire se la conduttrice di Mattino Cinque ce la farà.