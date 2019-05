Ancora deve terminare la versione classica, che già si comincia a parlare della prossima edizione del Grande Fratello Vip e il nome Ilona Staller suona agli onori della cronaca.

Stando ai pronostici del settimanale Oggi, infatti, l'attrice porno nota con il nome d'arte di Cicciolina, nonché ex deputata, potrebbe varcare il prossimo autunno la fatidica porta rossa.

Cicciolina in difficoltà economiche

Pare che la porno diva versi in una situazione economica difficoltosa, stando a quanto sostengono i media. Cicciolina, per far fronte ai problemi di liquidità, pare abbia messo all'asta alcuni effetti personali, come alcune mutandine.

Cicciolina su Canale 9 a La Confessione

E forse per questo il motivo per cui, già da qualche anno, prova ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip? Oppure la Staller è semplicemente affascinata dalle dinamiche e dai meccanismi del reality?

La volta buona?

Come già detto, Cicciolina si è proposta al papà di tutti i reality anche negli anni precedenti. Tuttavia la sua candidatura non sarebbe stata presa in considerazione. "Io sarei andata a fare il Grande Fratello Vip con quella meravigliosa donna, la moglie di Totti, con cui ho parlato quando andai come ospite a Le Iene" ha dichiarato qualche tempo fa Ilona.

Ilary Blasi durante una puntata del GF Vip

La sua presenza sembrava quasi certa, quando poi non se ne fece più niente. "È stata meravigliosa -ha proseguito riferendosi a Ilary Blasi- e mi hanno chiamata, poi, però è sparito il mio nome (dalla lista dei partecipanti)". Quest'anno, come è già stato anticipato, al timone del Grande Fratello Vip non tornerà la Blasi, la quale, con molte probabilità, sarà impegnata a raccogliere l'eredità di Simona Ventura con Temptation Island Vip. Che questa sia comunque la volta buona per Cicciolina? Al momento il GF Vip è lontano, ma a quanto pare la macchina del reality si è già messa in moto, accendendo la nostra curiosità.