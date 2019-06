Erano all’incirca le 8 di ieri mattina, quando la Polizia Stradale ha ricevuto le prime segnalazioni. Un ragazzo di 19 anni si era arrampicato su un cavalcavia lungo la tangenziale est di Milano, appena fuori Pozzuolo Martesana. Allertati subito i tecnici della sicurezza stradale Teem, che hanno bloccato il traffico in breve. Un camionista che passava lì per caso ha fermato il suo tir bianco e ha convinto il giovane aspirante suicida a non compiere il gesto estremo. Piazzandosi subito sotto di lui, è salito sul tetto del suo camion e ha preso il ragazzo al volo. I due, poi, si sono abbracciati a lungo.

Il video del salvataggio

L’identità di entrambi è sconosciuta. Anche le ragioni per cui il giovane 19enne volesse buttarsi giù dal cavalcavia e porre fine alla sua vita sono ignote. Per fortuna, prima che accadesse il peggio un camionista ha bloccato il suo tir proprio sotto il punto dove era salito il ragazzo, a una decina di metri dalla strada. Con calma l’ha fatto ragionare ed infine l’ha convinto a buttarsi, ma sul tetto del camion. In questo modo ha salvato la vita del ragazzo, che non ha riportato ferite, ed è diventato una sorta di eroe. In rete circola un video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della Tangenziale e diffuso dal Corriere della Sera, dove si vede chiaramente tutta la vicenda. Ma iniziano a spuntare anche i video girati dai testimoni.







Camionista eroe per un giorno

Il ragazzo si trovava a una decina di metri da terra, e stava seduto sull’acciaio del cavalcavia con le gambe penzoloni, pronto a buttarsi. I poliziotti e i tecnici hanno provato a parlarci, ma il giovane aveva preso la sua decisione. La prontezza del camionista, che è salito sul suo tir e l’ha tranquillizzato, è stata provvidenziale. Hanno dialogato un po’, poi è riuscito a calmarlo e a farlo scendere, salvandogli la vita. Il Giorno racconta che, secondo i testimoni, dopo il salto i due protagonisti di questa storia a lieto fine si siano stretti in un lungo abbraccio di sollievo.

(Immagine in evidenza: Cattura telecamera di sorveglianza Tangenziale)