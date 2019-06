Luisa Ranieri è la bella e talentuosa attrice napoletana che ha sposato nel 2012 l’attore italiano forse più amato dal piccolo schermo, Luca Zingaretti in arte Montalbano. Ripercorriamo insieme la loro storia d’amore fino ad arrivare alla bella famiglia che hanno costruito insieme.

L’incontro fortunato

I due attori si incontrano nel 2004 sul set del film Cefalonia e tra di loro scatta subito qualcosa. Ma Luisa ai tempi era impegnata e tra l’altro teneva a grande distanza gli attori. Ma Luca aveva già le idee molto chiare e le aveva organizzato un corteggiamento molto serrato, fatto di continui invii di rose, ovunque lei si spostasse, ne trovava al suo arrivo.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sul set del film Cefalonia

La famiglia costruita insieme dopo il trauma di Luisa

Luisa e Luca si sono sposati nel 2012 ed ora hanno due splendide bambine Emma e Bianca, rispettivamente di 8 e 3 anni.

La loro è un’unione profonda fatta di obiettivi comuni e la famiglia è la loro centralità. Luisa ha subito due grandi traumi nella sua infanzia e adolescenza, la separazione dei genitori e la perdita del padre quando aveva 24 anni.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti in un selfie aperitivo

Queste due grandi dolori le sono costati 10 anni di analisi per ricostruire se stessa e come afferma lei stessa la maternità le è servita a mettere tutte le cose al proprio posto.

Le carriere separate ma non troppo

Luisa si fa conoscere dal grande pubblico per lo spot del the freddo con la famosa frase “Antò fa caldo“, poi la sua carriera è stata di scelte sempre diverse, per non tenersi cucita addosso l’etichetta di “bonona, napoletana e avvenente”.

Luca entra ormai da moltissimi anni nelle nostre case con il personaggio tra i più amati che è Montalbano. I due attori hanno recitato insieme nel Giudice Meschino, grande successo di ascolti in televisione. Quest’anno per la prima volta, Luisa è stata diretta dal marito in uno spettacolo teatrale The Deep Blue Sea, che l’ha portata a girare per tutta Italia ed è stato anche questo un grande successo di pubblico.

Il segreto della loro unione

Luisa Ranieri alle pagine del settimanale F, racconta quale è la formula che li fa stare insieme bene e dichiara:”Chiusa la porta di casa, il lavoro non entra.” Poi sempre a proposito del loro rapporto dice.”Tutti i matrimoni hanno alti e bassi, ma se si è scelto con cognizione di causa, per affinità e sensibilità, sono più gli alti.”

Ma c’è una cosa che sopra tutte li unisce ed è la vicinanza di anime, lo stesso modo di sentire le cose, questo in assoluto è l’ingrediente fondamentale che li lega.