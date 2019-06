La notizia riportata da ECaserta ha dell’incredibile. Una giornata di festa che ha avuto un triste epilogo. Domenica scorsa, un imprenditore di Mondragone, in provincia di Caserta, ha voluto festeggiare il suo 50esimo compleanno invitando amici e parenti in ristorante. Durante il pranzo, tuttavia, ha scoperto del tradimento della moglie con il consuocero. A quel punto sono volati insulti, accuse e pure i piatti. C’è voluto poco per passare dalle parole alle mani. I presenti sconvolti e i gestori del ristorante non hanno potuto far altro che chiedere l’intervento della Polizia per risolvere il parapiglia venutosi a creare.

La conferma del sospetto tradimento con il consuocero

L’imprenditore del casertano, vicino anche al mondo politico stando a quanto riporta ECaserta, festeggiava i 50 anni appena compiuti in un ristorante di Formia (LT). Durante la festa, tenutasi domenica scorsa, si è però insospettito per gli atteggiamenti troppo intimi della moglie con il consuocero. I dubbi l’hanno portato a controllare il cellulare della moglie, dove ha avuto la conferma dei sospetti. I due si scambiavano messaggi bollenti, portando avanti una relazione clandestina. Ormai non era più negabile il tradimento della moglie, una 45enne di Mondragone, con il consuocero, e il compleanno è finito male.

La Polizia ha risolto la situazione

Dopo aver scoperto la verità sulle chat di WhatsApp, la situazione è degenerata. La festa ha preso tutta un’altra piega, trasformandosi in rissa. Portato alla luce il tradimento della moglie del festeggiato con il consuocero, sono cominciati prima gli insulti e le urla. Infine, si è giunti alle mani, scatenando un acceso parapiglia all’interno del ristorante. Pare che siano volati anche dei piatti. I gestori del locale di Formia sono intervenuti chiamando la Polizia, che ha sedato gli animi. Sarà sicuramente un compleanno difficile da dimenticare, anche se non come ci si aspettava. Di tanto in tanto, capita che alle feste di compleanno e ai matrimoni succedano eventi imprevisti.