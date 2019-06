Di questi momenti la notizia che è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di rianimazione al Santo Spirito di Roma il grande scrittore siciliano, Andrea Camilleri.

Andrea Camilleri in rianimazione

Secondo quanto filtrato da fonti vicine a Il Corriere della Sera, Andrea Camilleri è stato ricoverato in questi momenti per un arresto cardiaco. Non giungono al momento ulteriori informazioni sulla salute del padre di Montalbano, una delle penne siciliane più apprezzate e amate dal pubblico. Di sicuro sembra esserci solamente il ricovero d’urgenza in codice rosso ma dal Santo Spirito di Roma non giungono aggiornamenti circa l’attuale condizione clinica di Camilleri.

Ricoverato al Santo Spirito, la situazione clinica è “molto seria”

Secondo quanto affermato da Il Corriere della Sera, giunto in ospedale Andrea Camilleri è stato rianimato dai medici una volta giunto al nosocomio. Secondo quanto confermato invece da Il Messaggero, la situazione clinica dello scrittore sarebbe “molto seria“. Classe 1925, il prossimo 6 settembre lo scrittore, sceneggiatore nonché regista e drammaturgo di Porto Empedocle, compirà 94 anni.

*immagine in alto: Andrea Camilleri. Fonte: Flickr/ Associazione Amici di Piero Chiara