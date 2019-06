Mara Venier ha fatto un bilancio della sua edizione di Domenica In, di cui ha preso le redini dopo la sfortunata stagione targata Cristina Parodi. La conduttrice veneta ne ha parlato nel corso della sua intervista al settimanale Nuovo, dove non sono mancate alcune dichiarazioni che hanno suscitato la curiosità del suo affezionato pubblico. Se sarà nuovamente alla guida dello show domenicale Rai? Zia Mara ha pochi dubbi, almeno su quando potrà svelare la risposta.

Mara Venier tornerà a Domenica In?

L’edizione di Domenica In che l’ha vista grande protagonista è stata un successo, ma Mara Venier non se la sente di sbilanciarsi e rivelare se condurrà la prossima stagione del programma.

Sono tantissimi i rumors che si rincorrono in merito ai prossimi palinsesti Rai, e molti la vedono in testa per aggiudicarsi nuovamente il timone del format. Non solo: c’è anche chi parla dell’ipotesi di un allungamento del suo spazio sulla rete ammiraglia, forte di un consenso che ha saputo risollevare le sorti di una formula televisiva per molti ormai datata.

La trasmissione ha chiuso i battenti lo scorso 26 maggio e nell’aria si sente già odore di indiscrezioni. “Se rifarò Domenica In – ha detto la Venier a Nuovo – lo svelerò solo dopo la conduzione del Premio Agnes“.

Il pubblico dovrà attendere, dunque, almeno fino al prossimo 28 giugno, data che vedrà la conduttrice presentare il grande evento insieme ad Alberto Matano.

I punti di forza della formula Venier

Ma quali sono stati i punti di forza della ‘formula Venier’, tanto da rendere sempre più prepotenti i pettegolezzi sul suo ritorno a Domenica In? Zia Mara non sembra avere alcun dubbio, complice il bagaglio di “verità” di cui si sarebbe fatta portavoce, insieme ai suoi ospiti, nel corso della stagione ormai conclusa.

“Ho capito che dovevo fare forza su di me. Fin dalla prima puntata ho capito cosa funzionava e cosa no, e mi sono presa la responsabilità di decidere come continuare“.

La conduttrice ha anche precisato di non essere interessata alla caccia all’ospite vip: “A me non interessava avere il personaggio famoso tout court nel salotto tv: chi viene da me deve lasciarsi andare e deve parlare della propria vita“. Non resta che attendere la fatidica risposta sul suo eventuale ritorno.