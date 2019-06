Eleonora Daniele si sposa. Si, è vero, l’aveva annunciato nel 2014 e anche nel 2016, ma questa volta ci siamo davvero. La conduttrice di Storie Italiane, reduce da un successo clamoroso anche in quest’ultima edizione, non farà come una Pamela Prati qualunque e convolerà a “giuste nozze”. Giustissime, se consideriamo che la ex GF e il suo fidanzato, l’imprenditore Giulio Tassoni, sono fidanzati addirittura da 16 anni e convivono da 6. Una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano. Discreti. Riservatissimi. E adesso pronti per essere sposi.

I dettagli del matrimonio

Il sì arriverà tra pochissimo. Questione di mesi, forse di settimane. La conduttrice parla di fine dell’estate e il mese prescelto dovrebbe quindi essere settembre. 42 anni compiuti, Eleonora Daniele ha rimandato già due volte il matrimonio a causa dei tantissimi impegni televisivi, ma anche di un duro lutto familiare, la scomparsa del fratello. “Spero di sposarmi una volta sola nella vita e voglio che sia una festa curata in ogni dettaglio. Per farlo ho bisogno di tempo” aveva dichiarato. Oggi, nuove dichiarazioni al Fatto Quotidiano pongono il sì a breve distanza. “A settembre mi sposo. Quando ho provato l’abito una lacrimuccia è scesa“. Il vestito sarà bianco e il matrimonio avverrà in chiesa, così come dichiarato in passato dalla conduttrice. Non si sa molto della cerimonia che, manco a dirlo, sarà all’insegna della privacy: niente sfarzi, pochi intimi e una location al momento segreta.

Eleonora Daniele e il compagno (Fonte: Dagospia/Copyright Pizzi)

Chi è Giulio Tassoni, il promesso sposo?

Riservatezza, anche in questo caso, è la parola d’ordine. Del signor Tassoni sappiamo che è un imprenditore farmaceutico di successo, mai visibile nemmeno nel profilo social della fidanzata. I due si sono incontrati per la prima volta nell’ormai lontano 2002, nel celeberrimo Piper di Roma. La relazione è poi iniziata in seguito ad una cena organizzata da un’amica in comune, ma non sono mancati i momenti di crisi, inevitabili in 16 anni. “Gesti eclatanti li ho fatti io, come quando, in un periodo in cui ci eravamo allontanati, gli ho mandato delle rose alle 4 del mattino” ha detto la Daniele. Dalle rose ai fiori d’arancio. Questa volta davvero.