Finale in bellezza per Storie Italiane, format di Raiuno condotto da Eleonora Daniele che ha chiuso ufficialmente i battenti con la puntata del 14 giugno. L’edizione appena archiviata è stata ricca di emozioni e grandi ospiti, ultimi dei quali, ma non per importanza, Beppe Convertini e Ivan Cottini. La padrona di casa si è congedata con saluto carico di gratitudine e portatore di un’importante aspettativa: “Speriamo di non deludervi mai“.

Beppe Convertini in studio

L’ultimo appuntamento di Storie Italiane, andato in onda venerdì 14 giugno, è stato sigillato dall’intervento in studio di Beppe Convertini, che si è raccontato a cuore aperto nel salotto di Eleonora Daniele.

L’attore ha ripercorso alcuni momenti difficili della sua vita, su cui spicca il dolore per la perdita del padre. Il lutto lo ha colpito quando era ancora giovanissimo, e il ricordo è sfociato in una palpabile commozione: “Se ne è andato a causa di un brutto male. E’ morto, ma in realtà non l’ho mai perso“.

L’esibizione mozzafiato di Ivan Cottini

E il gran finale di stagione non poteva non pregiarsi della straordinaria ed entusiasmante presenza di Ivan Cottini, il ballerino affetto da Sla che ha insegnato come si combatte contro la malattia. Non si definisce un eroe, ma di fatto lo è per il grande valore umano e artistico che trasmette.

Ci aveva emozionato durante la sua performance memorabile a Ballando con le Stelle, dove è sceso dalla sedia a rotelle per deliziare gli sguardi dei telespettatori con il suo indomabile talento. Ivan Cottini ha regalato al pubblico uno strepitoso ‘bis’ con la sua esibizione mozzafiato proprio a Storie Italiane.

Con la sua solita verve, ha saluta la conduttrice lanciando un’affascinante proposta: “Sarò il tuo valletto a Storie Italiane a settembre“, e i cuori di tutti si sono già inebriati di questa prospettiva.

Il saluto di Eleonora Daniele

La conduttrice ha salutato il suo affezionato pubblico con un caloroso messaggio, non prima di aver ringraziato quanti, dietro e davanti le quinte, hanno reso possibile il successo di una stagione che ha dato tante soddisfazioni.

“Speriamo di non deludervi mai“, ha detto Eleonora Daniele, non nascondendo la sua emozione. Non resta che attendere le evoluzioni del format, che tornerà in autunno sulla rete ammiraglia Rai.