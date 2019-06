Il trio delle meraviglie è tornato. In questi giorni Aldo, Giovanni e Giacomo hanno cominciato le riprese del loro prossimo film “Odio l’estate”. Da tempo i fan si chiedevano quando sarebbe arrivata la tanta sospirata reunion, ed eccoli accontentati.

L’annuncio di un nuovo film insieme

“‘Quando un nuovo film? Quando un nuovo film tutti e tre insieme? Quando un nuovo film tutti e tre insieme con Massimo Venier?’ Il 17 giugno iniziamo le riprese del nostro nuovo film ODIO L’ESTATE regia di Massimo Venier, come ai vecchi tempi, contenti??! Stay tuned!“, si legge sul profilo ufficiale del trio.







Per tutti le riprese sono cominciate in Puglia per poi proseguire in Lombardia. Moltissimi i volti noti che parteciperanno: da Massimo Ranieri a Michele Placido, per arrivare a Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase.

Il film tratteggerà le abitudini degli italiani in vacanza durante le ferie estive e si prospettano tante risate. I 3 protagonisti hanno famiglie diverse e non si conoscono, ma tutto sembra destinato a cambiare molto presto. “Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga”, si legge nella sinossi. “Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata“, conclude.

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano insieme dopo tre anni dal loro ultimo film, Fuga da Reuma Park.