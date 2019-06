Giulia De Lellis regina delle gaffe, ‘titolo’ ampiamente riconfermato dopo l’ultimo scivolone durante una conferenza Agorà insieme a Rudy Zerbi. L’influencer è stata ospite con la sua testimonianza sul potere dei social e su come è riuscita a trasformare la sua passione in un vero e proprio fenomeno di successo. L’incipit della sua presentazione, però, è incorniciato da un’informazione che ha dato per scontata (vista la sua popolarità) ma che invece nessuno conosceva: “Sapete tutti dove nasco…“. I presenti stroncano le sue certezze con un “No”.

Giulia De Lellis, che figura!

Giulia De Lellis ha partecipato a una conferenza Agorà con Rudy Zerbi, in cui ha parlato della sua esperienza (fortunatissima) sui social. Il fenomeno Instagram di cui è grande protagonista attira la curiosità del pubblico, ma non tutti conoscono la sua storia.

Eppure, l’influencer è cascata in un vortice di imbarazzo proprio su questo, dando per scontato che i presenti conoscessero le sue origini. “Sapete tutti dove nasco“, ha detto alla platea che ascoltava il suo intervento. Ma proprio mentre stava per passare al resto del suo discorso, un coro di ‘No’ ha interrotto il suo entusiasmo.

Nessuno, o almeno la maggior parte dei suoi ascoltatori, sapeva da dove arriva. Immediata la virata su una precisazione: “In effetti non so perché ho detto ‘sapete tutti’ con arroganza, anche perché generalmente dico sempre il contrario. No ma scusate voi per sta cosa”.

L’influencer ‘costretta’ a ripassare le sue origini

Doveroso un resoconto del suo passato e delle sue origini, dunque, giusto per presentarsi a chi non la conosceva: “Ho fatto parte di Uomini e Donne, tutto andava a gonfie vele. Io ero una semplice commessa di vent’anni. Non avevo Instagram, Facebook. Insomma con i social non andavo molto d’accordo“.

Poi il capitolo Andrea Damante (che avrebbe dimenticato con Andrea Iannone), dove Giulia De Lellis ha ripercorso le tappe della sua love story e di come tutto è iniziato (a Uomini e Donne) malgrado la sua iniziale diffidenza verso il dating show: “Era una trasmissione a cui io non credevo minimamente all’inizio. Questo mi portò anche a scusarmi con Maria durante l’ultima puntata perché ero convinta fosse tutta una messa in scena e nulla di reale“.