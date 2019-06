Non troppo tempo fa è stato il settimanale di Alfonso Signorini, Chi a lanciare lo scoop: finita la storia con Andrea Damante nel cuore di Giulia De Lellis c’è posto per un altro Andrea, niente poco di meno l’ex di Belén, Iannone.

Se fino a poco fa, però, si trattava solo di congetture, pare che adesso spuntino foto rubate ed indizi sui social. Dai dati raccolti pare che i 2 abbiamo condiviso una piccola fuga d’amore a Lugano, dove il campione di MotoGp ha una proprietà.

Lo scatto

Tra le prime testimonianze di questa gita uno scatto rubato da un paparazzo ritrae Andrea e Giulia seduti in un ristorante della cittadina ai confini con la Svizzera. I 2 sembrano essere in grande confidenza e i loro atteggiamento lascia presupporre che tra loro stia maturando un sentimento che valichi i confini della pura amicizia.





Questo lo scatto condiviso su Instagram dal profilo VeryIntuilPeople.

Gli interventi sui social

Anche se fino ad ora né Giulia né Andrea hanno ufficializzato alcuna frequentazione, tacitamente la raccontano sui social. In questi giorni sul profilo Instagram di Iannone è apparso un post che lo ritrae a torso nudo sullo sfondo di una terrazza.





Poco dopo, tra le story della De Lellis un bicchiere di vino al crepuscolo incorniciato dallo stesso identico panorama. È evidente che in questo caso le coincidenze non sono un fattore da tenere in considerazione.

Come stanno le cose

Probabile che la coppia non si senta pronta ad ufficializzare un legame, date le precedenti storie che hanno alle spalle. Lui circa un anno fa ha chiuso con Belén che ora è tornata con l’ex Stefano De Martino. Lei, invece, dopo la burrascosa relazione con Andrea Damante, ha avuto un flirt con il cantante Irama, esauritosi subito dopo l’avventura sanremese di quest’ultimo.

Stando però a quando riportato dalla rivista Spy sarebbe stato Iannone a mostrare interesse per la bella influencer. I 2 si sarebbero anche incontrati al Mugello, dove sono stati avvistati rincasare insieme.