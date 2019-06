Da ieri ormai è chiaro che questa estate sarà dominata da una nuova coppia: Andre Iannone e Giulia De Lellis, dopo essere stati paparazzati insieme diverse volte, ieri erano insieme prima della partenza del Gp di Catalunya.

La foto di Iannone

Ormai la nuova coppia dell’estate è uscita allo scoperto. Ieri Andrea Iannone ha pubblicato una foto direttamente dal paddock: nell’immagine ci sono Giulia De Lellis e sua fratello, “Amore fraterno“, commenta il pilota. La foto è poi stata condivisa anche da Giulia De Lellis. Inutile nascondersi dietro a un dito insomma.

La Storia su Instagram di Andrea Iannone

Tutore al braccio… e risate

Senza contare che poi ci ha pensato Giulia a buttare sul ridere questo amore estivo. La influencer si è fatta male e si è presentata con un tutore al braccio nelle sue storie su Instagram, e ha pensato bene di dare la colpa a Iannone: “Arrivo a Barcellona faccio un giro su un cinquantino con Iannone che teoricamente dovrebbe essere bravo a guidare un cinquantino e mi sono fatta male. Ovviamente scherzavo, Andrea mi ha portato con il 125 quindi è giustificato“.

La verità però è tutta un’altra: “Sto ovviamente scherzando e ironizzando, ho una tendinite allucinante, ma tanto siccome iniziano ad uscire cose strane, avevo voglia di divertirmi un po’“. Una presa in giro che forse le costerà cara: come ha preannunciato lei stessa, il primo a preoccuparsi veramente sarà stato il padre. Chissà che non ci sia stata una chiamata poco per sgridarla un po’.