Sotto i ponti della storia (finita) tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è passata parecchia acqua, e dopo la liaison dell’influencer con Irama spunta il gossip con Andrea Iannone. L’ex corteggiatrice avrebbe chiuso definitivamente il capitolo con il producer, e starebbe trovando nel pilota un caldo rifugio romantico. Ma tanti si chiedono come possa aver reagito l’ex tronista a tutto questo. La risposta? Secondo il settimanale Chi sarebbe accompagnata da una certa vena di ‘sorpresa’.

Andrea Damante: la reazione allo scoop sulla sua ex

Andrea Iannone avrebbe perso la testa per Giulia De Lellis, al punto da tuffarsi a capofitto nell’impresa di conquistarla. Un corteggiamento serrato, secondo i rumors, culminato in un interesse corrisposto e in una fuga romantica (paparazzata) a Lugano, in Svizzera.

Ma qual è la reazione di Andrea Damante al succulento gossip? Poche settimane fa si è parlato della definitiva rottura con la sua ex, dopo il vano tentativo di ricostruire il rapporto (con tanto di smentita del producer).

Adesso, per l’ex tronista è arrivato il momento di fare i conti con la realtà: nel cuore di Giulia De Lellis ci sarebbe posto solo per Andrea, ma il cognome è Iannone.

Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, Damante avrebbe reagito alla notizia in modo piuttosto sorpreso. Confidandosi con alcuni amici intimi, avrebbe detto che questo nuovo scenario è per lui del tutto inaspettato.





Un altro Andrea nel cuore di Giulia De Lellis?

I fan dell’influencer sperano sempre in un ritorno trionfale tra le braccia del suo storico ex, ma secondo Chi, invece, il sipario su una nuova storia d’amore sarebbe ormai alzato. Giulia De Lellis è innamorata di Andrea Iannone? Dai diretti interessati non trapela nulla di chiaro, e sui social è caccia agli indizi.

Per il momento, pare che gran parte delle attenzioni della ragazza siano rivolte ai tantissimi impegni professionali che la vedono protagonista. Uno su tutti, il ruolo di attrice in una web fiction per Witty Tv.

Intanto soffiano forti venti di passione – stando ai pettegolezzi sul viaggio a Lugano – e secondo alcune indiscrezioni i neo piccioncini avrebbero già trascorso una notte insieme.