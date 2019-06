Giulia De Lellis si prepara a una nuova avventura che fa felici i suoi fan. L’annuncio di quanto sta per accadere è stato dato dalla stessa influencer, che figura tra i protagonisti di una web fiction su Witty Tv. Come se la caverà nei panni di attrice?

La risposta a questo interrogativo ancora non c’è, ovviamente, ma i follower iniziano a nutrire grande curiosità per la nuova veste della loro beniamina. Sarà un 2019 ricco di sorprese professionali, anche se in tanti sperano nella vera svolta sul piano dei sentimenti.

Giulia De Lellis sorprende i fan

La regina del gossip Giulia De Lellis si prepara a una nuova straordinaria avventura. Non più solo influencer ma anche attrice, protagonista di una fiction su Witty Tv. È questa la notizia del momento sul suo conto, dopo i continui rumors sul presunto ritorno di fiamma con Andrea Damante. Altro che amore! Per l’esperta di moda arrivano grandi soddisfazioni sul piano professionale.

L’annuncio è arrivato sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso la sua gioia con migliaia di follower: “Finalmente posso dirvi con estrema felicità e gioia, come potete vedere dal mio volto, che da questa mattina inizieremo a girare una fiction web insieme a tutto il team di Witty“.

Sono tante le novità che bollono nella pentola di questo 2019, tra cui il suo debutto come scrittrice. La De Lellis, infatti, starebbe lavorando da mesi all’uscita del suo primo libro, in cui non mancherebbe anche un capitolo sugli amori che l’hanno vista balzare da una colonna all’altra delle cronache rosa.

Determinata nel ruolo di attrice

L’ex fidanzata di Andrea Damante e del cantante Irama è pronta al suo tuffo sul set, che la vedrà al fianco di altri attori: “Avrò dei colleghi che sono più del settore rispetto a me, infatti sono un po’ ansiosa, perché lo sapete che non ho mai recitato“.

Nonostante la sua capacità di tenere testa alle telecamere, Giulia De Lellis non ha nascosto al suo pubblico un po’ di tensione dietro l’avventura che regalerà una nuova declinazione alla sua identità televisiva. Non per questo, però, si risparmierà in quanto a impegno e dedizione: “Ovviamente non mi tiro indietro proprio ora, anzi. Sarà bellissimo, ci riuscirò, ce la farò“.

*immagine in alto: Giulia De Lellis. Fonte/Instagram Giulia De Lellis, dimensioni modificate