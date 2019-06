Iva Zanicchi è stata ospite della prima puntata di Io e Te su Rai1. Ai microfoni di Pierluigi Diaco, la cantante e attrice si è lasciata andare al racconto di un aneddoto che ha procurato qualche imbarazzo, in merito a una sua vecchia partecipazione al Festival di Sanremo.

Iva Zanicchi, il racconto dell’aneddoto curioso a Io e Te

Iva Zanicchi è stata una degli ospiti della prima puntata del nuovo contenitore del primo pomeriggio di Raiuno dal titolo Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco, con la partecipazione di Sandra Milo, che recentemente ha anche parlato di questa nuova esperienza a Dipiù Tv, e Valeria Graci. Il giornalista ha introdotto l’Aquila di Ligonchio mostrando un video che ha ripercorso la sua biografia e la sua carriera e poi è iniziata l’intervista vera a propria. Iva ha raccontato anche un aneddoto in grado di suscitare ilarità in studio. La Zanicchi ha ricordato di aver indossato, durante una partecipazione al Festival di Sanremo, due orecchini a palla e che dopo l’annuncio della vittoria, durante gli abbracci, ha perso un palla. Come sempre la Zanicchi ha usato perfettamente le pause, tanto da generare risatine nel pubblico. “A Sanremo nel 1969 ho perso una palla. Non guardarmi con quella faccia! Volevo dire la palla dell’orecchino“. A questo punto, la cantante e il conduttore si sono scambiati sorrisi imbarazzati. “Persi una palla dell’orecchino”, ha ribadito la cantante al conduttore, raccontando in seguito di essere riuscita a recuperare l’orecchino. “Questa palla, che era una cosa esagerata, la ritrovai l’anno successivo. Un inserviente del casinò l’aveva conservata e mi ha detto: ‘signora Zanicchi le restituisco la sua palla’”.

Iva Zanicchi, ancora tanta voglia di lavorare

Non c’è stato spazio solo per l’aneddoto imbarazzante e allusivo durante l’intervista a Iva Zanicchi. Infatti, la cantante si è raccontata a cuore aperto a Pierluigi Diaco, ricordando anche i colleghi scomparsi come Raimondo Vianello, o il vecchio modo di fare la televisione di una volta. Iva ha anche detto di non aver nessuna intenzione di stare a casa a fare l’uncinetto. Ha ancora tanta voglia di lavorare, arrivano tante richieste e non vuole assolutamente reprimersi. Anzi, vuole farsi conoscere dai fans. Infatti, sul finire dell’intervista ha anche rivelato di essere su Instagram da un paio di mesi.