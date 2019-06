Io e Te segna il ritorno ufficiale di Sandra Milo in tv. Stavolta non più nella sola veste di ospite, ma come opinionista e spalla del padrone di casa del nuovo contenitore pomeridiano di Rai 1, Pierluigi Diaco.

Un invito quello di tornare a fare tv che la Milo accoglie a braccia aperte e che certamente le offrirà l’opportunità di far fronte, con ancora più forza, alle difficoltà economiche in cui è incorsa negli ultimi anni. È lei stessa a parlare con entusiasmo di questa nuova sfida, in un’intervista rilasciata DiPiùTv.

Io e Te, la proposta della Rai

All’età di 86 anni Sandra Milo è pronta a rimettersi in discussione e fare il suo ritorno in tv. L’attrice e conduttrice, a partire da oggi, per tutta l’estate entrerà nella casa degli italiani con il nuovo programma di Rai 1 Io e Te. E lei non vede l’ora di ri-cominciare: “Ho 86 anni, ma ho ancora bisogno di lavorare. Però ho la fortuna di amare il mestiere che faccio e di essere sempre apprezzata. La televisione mi mancava, è stata una parentesi importante della mia carriera“. Ha raccontato alla rivista.

Tutto è cominciato con l’incontro tra Sandra Milo e la direttrice Rai Teresa De Santis, al teatro Ariston, nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo: “La De Santis mi ha detto che le sarebbe piaciuto se avessi fatto qualcosa per Rai1 e io le ho risposto che sarebbe piaciuto molto anche a me. Qualche settimana fa sono stata chiamata e la promessa è stata mantenuta: l’ho accolta con l’entusiasmo di una ragazzina”.

Il nuovo programma

Il nuovo format Io e Te, andrà in onda tutti i gironi dal lunedì al venerdì, alle 14, su Rai 1. Questo lunedì 17 giugno si sono ufficialmente aperte le danze. Ma andiamo a vedere come sarà strutturato il programma e quale ruolo avrà Sandra Milo al suo interno. “Ogni giorno parleremo di un tema diverso” dice la Milo spiegando la linea del programma. “Pierluigi Diaco si occuperà della conduzione e delle interviste, mentre io e Valeria Graci parteciperemo al dibattito con il pubblico in studio“.

In questo quadro più ampio, però, Sandra si ritaglierà una linea preferenziale con il suo pubblico, come in una sorta di dialogo. “Avrò anche uno spazio tutto mio, un filo diretto con i telespettatori, che mi faranno domande su qualunque argomento… domande alle quali io risponderò senza filtri, con molta sincerità . Insomma, non resta che farle in bocca al lupo e augurarle tanto divertimento, per questa sessione televisiva estiva.