Pochi minuti fa è stato diffuso l’ultimo bollettino medico sulle condizioni di salute dello scrittore Andrea Camilleri. Il romanziere è da ieri ricoverato all’ospedale Santo Spirito e le sue condizioni sono state giudicate gravi dal primo momento.

Un bollettino che non si sbilancia

Uno dei medici del team che sta seguendo la situazione clinica dello scrittore minuto per minuto non si è sbilanciato particolarmente, e la prognosi rimane riservata. A quanto pare le sue condizioni rimangono infatti stabili solo grazie al fatto che ci sono supporti a garantirle: “I parametri sono in costante rilevazione e sono condizionati dai supporti meccanico e farmacologici che stiamo usando, che consentono dunque di rilevare valori stabili ma supportati da queste strumentazioni”.

A quanto pare è stato ribadito che l’arresto cardiaco è insorto in seguito a un brusco abbassamento di pressione: l’uomo ha perso conoscenza (tuttora non l’ha ripresa) mentre veniva trasportato in ospedale. Il prossimo bollettino medico è previsto per le 17 di oggi.

(immagine in alto: Andrea Camilleri. Fonte/Flickr Associazione Amici di Piero Chiara)