È stata colta all’improvviso da un tremore incontenibile nel pieno di una cerimonia ufficiale. Stiamo parlando di Angela Merkel: la cancelliera tedesca è stata infatti colta da un malore particolarmente evidente che ha catturato gli occhi preoccupati dei presenti.

Angela Merkel: tremore improvviso durante l’incontro con Zelenskiy

Un tremore improvviso e incontenibile quello che ha colpito Angela Merkel mentre si trovava alla cerimonia di benvenuto di Zelenskiy, politico ucraino. La visione ha fatto scattare subito l’allarme e ha preoccupato i presenti. La Merkel si trovava in piedi, al fianco del neo presidente Zelenskiy e proprio mentre la Banda militare eseguiva gli inni, la cancelliera è stata colta dal tremore.

Evidente e prolungato nel tempo: la Merkel ha cercato quasi visibilmente di trattenersi ma non le è riuscito ed ha avuto il sopravvento anche sulle mani, a tratti incontrollabili. Il tutto ha ovviamente fatto preoccupare i presenti sulle condizioni di salute della cancelliera sulla quale permangono ora puntati gli occhi. Come riporta Ansa, pochi secondi dopo il malore durato circa 1 minuto e mezzo, molti cronisti una volta dentro il Palazzo dove si è tenuto l’incontro bilaterale, le hanno domandato circa la sua salute e lei così avrebbe risposto: “Ho bevuto 3 bicchieri d’acqua, e come può vedere, ora sto molto bene“.