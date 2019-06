Si è appena conclusa l’ultima stagione di La Prova del Cuoco, lo scorso 31 maggio, che già si parla della futura. Elisa Isoardi ovviamente al timone, come è stato quest’anno. Ma al suo fianco potrebbe comparire una grossa novità: la presenza di un co-conduttore che potrebbe coincidere con l’addio di Ivan Bacchi.

Nessun dubbio che il cooking-show torni anche quest’anno, ma è bene sapere che ai vertici di Viale Mazzini stanno già pensando come incastrarlo nel palinsesto, tra un nuovo progetto e l’altro.

Il ritorno della Prova del Cuoco

Lo scorso anno per Elisa Isoardi è stato un importante banco di prova. La conduttrice originaria di Cuneo ebbe il difficile ruolo di chi avrebbe raccolto la pesante eredità di Antonella Clerici. Fu lei a lanciare La Prova del Cuoco ben 19 anni fa, nel corso dei quali ha fidelizzato sempre più spettatori con la sua simpatia, generando un successo ormai ben conclamato.

Sebbene non siano mancate le difficoltà alla Isoardi, è riuscita comunque a mantenere alti gli standard del programma che si prepara a tornare per la sua ventesima edizione a settembre.

Una spalla per Elisa Isoardi

Ancora non si hanno notizie ufficiali, dal momento che si attende la presentazione del nuovo palinsesto autunnale. Ma già c’è odore di grosse novità nell’aria. Anzitutto un ritorno alle origini, ripristinando il vecchio orario di Antonellina, che partiva dalle 12.00 un po’ più tardi rispetto alla Isoardi. Questo implicherebbe una coda più lunga per il programma di Eleonora Daniele, Storie Italiane, che precede il cooking-show, a sua volta slittato di una mezz’oretta, per far spazio ad un programma nuovo di zecca condotto da Monica Setta.

Gianfranco Vissani, possibile spalla della Isoardi a La Prova del Cuoco

La novità più grossa però potrebbe essere la presenza di un co-conduttore all’interno di La Prova Del Cuoco, uno chef che affiancherebbe Elisa Isoardi per tutta la puntata. Ovviamente al momento resta un’ipotesi eppure già è scattato il toto-nome. A ricoprire questo ruolo secondo molti potrebbe essere Gianfranco Vissani, secondo quanto riportato da TvBlog. Vissani potrebbe sostituire Ivan Bacchi che, secondo alcuni rumors, potrebbe passare a La Vita In Diretta. Basterà questo ad aumentare l’audience, che quest’anno è stato discreto, ma non eccelso?