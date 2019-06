L’attrice romana Micaela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì sono sposati da 10 anni e insieme hanno costruito una bellissima famiglia, composta da due figli, Jacopo e Anna, avuti rispettivamente nel 2010 e nel 2013. A novembre, si era diffusa la notizia della loro separazione, ma a febbraio erano riapparsi insieme, segno che il loro legame era tornato solido. Due giorni fa, Micaela Ramazzotti ha pubblicato una foto giocosa con suo marito Paolo Virzì che sembra una dedica scherzosa e romantica allo stesso tempo.

La foto della coppia del cinema italiano

Una famiglia, diversi film insieme e 10 anni di matrimonio: il legame tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì è sicuramente fortissimo. L’attrice ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui appare insieme a suo marito. La foto è sicuramente ammiccante e scherzosa: l’attrice si è mostrata con la lingua sulla guancia del regista mentre lo abbraccia e lui sembra essere colto di sorpresa dallo scatto.

La fotografia è accompagnata da una didascalia breve ma eloquente, infatti Micaela Ramazzotti ha scritto: “My man“. Ovviamente, il riferimento è al protagonista maschile dello scatto, il “suo uomo”.

Di nuovo insieme

Non sono mai trapelate le ragioni per cui lo scorso novembre Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si erano allontanati, ma, secondo indiscrezioni, pare che la decisione fosse stata presa dall’attrice. In ogni caso, i due non sono riusciti a restare distanti l’uno dall’altra per molto tempo, infatti a febbraio erano riapparsi insieme, più uniti che mai.

Al di là del legame sentimentale, tra di loro c’è stata anche un’intensa collaborazione di carattere artistico. Infatti, sono stati 3 i film in cui i due hanno lavorato insieme – si sono tra l’altro innamorati proprio mentre lavoravano sul set del film del regista Tutta la vita davanti nel 2008 – il più recente dei quali è il pluripremiato La pazza gioia in cui Micaela Ramazzotti veste i panni di una delle due protagoniste principali, accanto a Valeria Bruni Tedeschi.

*Credits immagine in alto: Instagram Micaela Ramazzotti