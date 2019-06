Paola Perego si sente impotente. È questo il sentimento che emerge dalla sua ultima intervista, rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, in cui ha fatto tappa negli angoli del suo presente per spiegare quello che vive da quando il padre si è ammalato. Nella sua storia c’è il dolore per non riuscire a gestire pienamente la sofferenza del genitore, che oggi ha 90 anni e non sarebbe autosufficiente.

Il senso di impotenza di Paola Perego

Tra Paola Perego e il suo pubblico non c’è mai stata una grande distanza, complici le interviste in cui ha offerto uno spaccato del suo vissuto capace di restituire agli spettatori la sua dimensione umana.

La conduttrice ha parlato della sua situazione attuale, felice dal punto di vista familiare e professionale, ma con un dolore costante che ne turba la serenità.

Alla rivista Vanity Fair ha confessato di avere una certa difficoltà nel gestire il suo senso di impotenza, che deriva dall’impossibilità di alleviare le sofferenze al padre malato. “Mi sto sentendo impotente adesso perché mio padre, che ha novant’anni, è molto ammalato”.

Una lotta impari contro la malattia

Paola Perego sembra consapevole dell’oggettiva difficoltà nel raggiungere il risultato che desidera, per il suo anziano genitore e per se stessa. Ha rivelato di avere un grande sogno, che al tempo stesso la rende consapevole di quanto sia dura percorrere la strada alla ricerca di una soluzione.

“Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice . Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo“.

Che sia questo grande impegno familiare ad averla tenuta lontana dalle nozze del figlio del compagno Lucio, Niccolò Presta? Decisamente no, ritengono molti ‘osservatori’, dato che tra i due non correrebbe buon sangue.