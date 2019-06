Il countdown è sempre più agli sgoccioli ed ora per l’inizio di Temptation Island c’è anche una data ufficiale. Le registrazione sono già cominciate e già trapelano succose anticipazioni.

Il colpo di scena già dalle prime puntate lascia a bocca aperta perfino la mamma del programma, Maria De Filippi. È proprio Queen Mary a svelare i dettagli su questo inizio infuocato.

Pronti per la partenza esplosiva?

Il timoniere c’è, esperto e veterano, Filippo Bisciglia. Le coppie pure, in totale 6. Nicola e Sabrina, David e Cristina, Jessica e Andrea, Massimo e Ilaria, Katia e Vittorio, Nunzia e Arcangelo. Ed ora c’è anche un appuntamento lunedì 24 giugno.

E pare che le danze si aprano con il botto, visto che una coppia ha deciso di lasciarsi già dopo poco ore dal suo arrivo in Sardegna. Una decisione che coglie di sorpresa gli autori e che lascerà sicuramente a bocca aperta il pubblico di questa nuova edizione.

Il commento di Maria

A rivelare questo dettaglio è la stessa titolare di Fascino, Maria De Filippi che in un’intervista ai microfoni di Radio DeeJay si è mostrata altrettanto sbigottita. “Nessuno di noi se lo aspettava visto che è avvenuto dopo poche ore dall’ingresso nei villaggi” ha cominciato ancora incredula. “La fidanzata di uno ha preso una specie di cotta, non so come si possa definire, per un single. Quattro ore dopo l’inizio delle registrazioni, il fidanzato è stato convocato nel pinnettu (una specie di capanna dove c’è un monitor) per due volte, perché vedesse cosa stava facendo la fidanzata“.

Poi ha proseguito, senza rivelare troppo: “La prima volta nel pinnettu, lui ci rimane malissimo perché la fidanzata inizia a raccontare dettagli anche intimi di lui e della loro relazione, mentre la seconda volta reagisce male, non dico che piange…ma quasi“. Poi ha concluso: “Penso che lui non se lo aspettasse proprio e ripeto non ce l’aspettavamo neanche noi”.