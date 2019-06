Con l’arrivo del caldo e dell’estate, il pubblico di Canale 5 freme dalla voglia di emigrare sui lidi di Temptation Island. Il celebre reality show, giunto alla sesta edizione, è ai blocchi di partenza, ma dopo le tante anticipazioni la data di inizio è rimasta avvolta dal mistero per molto tempo.

Le voci che ipotizzavano la messa in onda della prima puntata il 17 giugno sono state smentite: il prossimo lunedì il palinsesto di Canale 5 prevede uno speciale su Vasco Rossi. Ma allora quando ci si dovrà sintonizzare sul canale Mediaset per seguire gli intrighi amorosi delle sei coppie selezionate?

Ecco la data d’inizio di Temptation Island!

Finalmente la data ufficiale è stata annunciata: Temptation Island debutterà su Canale 5 il 24 giugno 2019. Un lunedì sera, come da tradizione per la trasmissione: formula vincente non si cambia. La notizia è stata diffusa sui canali social del reality show e sul sito Wittytv, accompagnata da una fotografia del cast al completo.

In primo piano Filippo Bisciglia, anche quest’anno al timone della popolare trasmissione. Il conduttore ha pubblicato su Instagram un post per annunciare ai follower l’imminente inizio del suo programma estivo.

La data ufficiale di inizio di Temptation Island è stata annunciata sui canali social della tramissione (Fonte: Instagram @temptationisland_official)

Cosa accadrà sull’isola delle tentazioni

Il 24 giugno avranno quindi inizio i 21 giorni consecutivi di separazione forzata delle sei coppie di Temptation Island. Donne e uomini vivranno divisi all’interno del villaggio sardo, privi di ogni preoccupazione proveniente dal mondo esterno.

Una vita a base di sole, relax, passeggiate e… tentazioni: 13 donne e 13 uomini single sono in agguato, pronti a stuzzicare i partecipanti con il sapore della libertà dai vincoli coniugali. Prevarrà la fedeltà al partner o la lusinga del piacere? Anche quest’anno Temptation Island porrà le coppie di fronte alla domanda centrale: “L’amore che sto vivendo è davvero quello che voglio?”.

Fonte dell’immagine di evidenza: Instagram @temptationisland_official