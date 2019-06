L’arrivo dell’estate può essere descritto con una successione di poche parole chiave: angurie, mare, creme solari e Temptation Island!

Come ogni anno solide coppie, fidanzati in crisi e e relazioni appena sbocciate si metteranno alla prova, o meglio, verranno messi alla prova da seducenti e affascinanti tentatori! Tutto pronto per il via e adesso c’è anche una data!

Motori accessi per Temptation Island 6

Tenetevi forti perché Filippo Bisciglia sta per tornare al timone di Temptation Island! Il programma estivo in cui le coppie, grandi amori e relazioni ancora in divenire cercando di mettere alla prova i propri sentimenti e il proprio legame. Che anche quest’anno il grande appuntamento sarebbe ritornato lo sapevamo già ma quello che effettivamente fino ad oggi è venuto a mancare è una data.

Filippo Bisciglia burattinaio dello show

“È ufficiale, sono a Roma Fiumicino, destinazione: Temptation Island, la mia destinazione preferita, spero sia anche la vostra“, annuncia Bisciglia sui social rincuorando i tanti appassionati di tentatori e tentatrici. Anche questa novità viene lanciata da Davide Maggio che proprio poche ora fa ha annunciato di saperne una più del diavolo anche su Barbara d’Urso. Pare infatti che Live – Non è la d’Urso abbia posticipato la chiusura al prossimo 3 luglio.

Quando andrà in onda?

Quello che ci interessa qui però è sapere quando avrà inizio Temptation Island, pronti a rimanere incollati al televisore falò dopo falò. Secondo Davide Maggio, la sesta edizione del “reality”, che avrà luogo in Sardegna, verrà trasmessa al grande pubblico il prossimo 17 giugno, il che ci fa pensare che anche quest’anno l’appuntamento sia di lunedì! Non resta che aspettare la lista completa di tutti i partecipanti.

*Immagine in alto: Filippo Bisciglia. Fonte/Instagram Filippo Bisciglia (dimensioni modificate)