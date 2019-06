Una bella notizia per il pubblico di Live – Non è la d’Urso.

No, non ci riferiamo a nuove incandescenti dinamiche da show. Il successo di Barbara d’Urso è oro per Mediaset ed è indubbiamente per questo che i vertici avrebbero deciso di prolungare gli appuntamenti di Live. Lo scoop lo si legge su Davide Maggio che non ha quasi alcun dubbio: Lady Cologno continua la sua avanzata contro la nemica concorrenza e aggiunge alla sua agenda ben 2 puntante in più!

Live – Non è la d’Urso, nuove puntate in vista

Barbara d’Urso avrebbe dovuto chiudere i battenti di Live – Non è la d’Urso il prossimo 19 giugno, nello scontento generale di chi ogni mercoledì sera sapeva perfettamente di doversi considerare impegnato.

Ma come direbbe proprio Barbara d’Urso: notizia shock!! Live – Non è la d’Urso infatti, contro ogni aspettativa e contro ogni programma, andrà avanti e continuerà a tenere compagnia a quei 3/4 milioni di spettatori che ogni settimana da mesi le regalano uno share da sogno!

Slitta in avanti l’ultima puntata

Barbara intrattiene il pubblico, il pubblico le regala uno share da fare invidia e Mediaset chiede a Barbara di continuare a fatturare ancora. Live – Non è la d’Urso, alla sua primissima edizione, non può che considerarsi un enorme successo tanto che, secondo quanto fatto trapelare da Davide Maggio, i vertici di Mediaset non vogliono chiudere baracca e burattini.

Lo share è così tanto soddisfacente e appagante che sarebbe stato chiesto a Lady Cologno di non fermarsi il prossimo 19 giugno, giorno in cui avrebbe dovuto essere mandata in onda l’ultima puntata di Live. Cancellate gli impegni perché lo spettacolo continua: pare infatti che siano ben 2 le puntate che andranno ad aggiungersi a quelle già prestabilite. Mano all’agenda: l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso slitta al prossimo 3 luglio.

*immagine in alto: Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso (frame)