Oggi un nuovo bollettino medico sulle condizioni di Andrea Camilleri. Lo scrittore è ricoverato da lunedì all’ospedale Santo Spirito di Roma e i fan hanno riempito i social di messaggi di vicinanza al maestro.

L’ultimo bollettino medico di Camilleri

“Dall’ultimo bollettino medico delle 17 di ieri, non si sono verificate variazioni significative delle condizioni cliniche che permangono critiche. Continua il monitoraggio, il supporto intensivo delle funzioni vitali e il percorso diagnostico-terapeutico programmato“, si legge nel bollettino diffuso della Asl Roma 1. Il prossimo bollettino medico sarà diramato ormai domani, tra 24 ore, sempre dalla ASL Roma 1.

Lo scrittore siciliano è stato colpito lunedì mattina, intorno alle 9, da un arresto cardiaco che gli ha fermato il cuore per qualche secondo. Dopo l’immediato soccorso e il trasporto in codice rosso al Santo Spirito di Roma, giunto in ospedale Camilleri, il padre di Montalbano, è stato rianimato. Già due settimane fa, lo scrittore si era rotto il femore in seguito a una caduta. La notizia della frattura però è arrivata solo ieri.

