Della vita privata di J.Ax, al secolo Alessandro Aleotti, non si sa quasi nulla, ma una cosa è certa: è sposato con una bellissima modella e fotografa statunitense. Il suo nome è Elaina Coker e fa coppia fissa col rapper da oltre 15 anni.

La moglie modella statunitense

Elaina Coker, classe 1977, è originaria di Miami. È modella ma anche fotografa, bellissima e determinata. Venuta in Italia per cercare fortuna, è riuscita a conquistare il cuore del Peter Pan della musica rap italiana. J.Ax, soprannominato affettuosamente dai fan Lo Zio, ha cavalcato per anni le onde della trasgressione. I primi successi con gli Articolo 31, le feste, le dipendenze dalla droga del quale egli stesso ha sempre parlato, ormai appartengono al passato.

J.Ax ed Elaina sono due persone molto riservate e della loro privata si sa ben poco. Sposati nel 2007, dopo ben 9 anni di fidanzamento, i due hanno deciso di allargare famiglia nel 2017, dando alla luce il piccolo Nicolas. Al piccolo il rapper ha dedicato il pezzo Tutto tua madre.

La nuova vita dopo anni difficili

Lo stesso rapper definisce l’incontro con la sua dolce metà come un’opportunità di riscatto. “Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena, ho cominciato a uscire solo per vederla – ha raccontato J.Ax ad Aldo Cazzullo – Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”. Droga che, insieme alla musica, ha fatto da compagna per un po’ al conduttore di All Together Now.

Sempre a Cazzullo, il rapper dal suo passato turbolento non ha mai nascosto nulla: “A 29 anni mi sentivo vecchio. E mi devastavo, facevo cose folli“. Ma Elaina è riuscito a prenderlo per mano e l’ha aiutato ad affrontare le sue paure.

La modella, inoltre, è amata anche dai membri della famiglia di J.Ax. Luca Paolo Aleotti, conosciuto come Grido, è il fratello del rapper e in più di un’occasione ha dimostrato, attraverso il suo profilo Instagram, profondo affetto per la moglie del fratello, definendola “sorella”.





*immagine in alto: fonte/Instagram Gridoofficial (dimensioni modificate)