La professoressa del Grande Fratello, Ambra Lombardo e l’hairstylist, nonché ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli si trovano a Sabaudia per trascorrere qualche giorno di relax. Non poteva mancare qualche foto per catturare i momenti trascorsi insieme e – perché no – anche qualche Instagram stories. Purtroppo, però, c’è chi non gradisce e, in questo caso, si tratta di Kikò che ha rimproverato la sua Ambra di stare troppo al telefono…

“Le cose è meglio viverle che filmarle“

Kikò Nalli sembra non gradire che Ambra Lombardo usi spesso il telefono. D’altronde, si sa, è il segno dei tempi: un po’ ovunque capita di notare persone chinate con il capo sullo smartphone. La bella professoressa del Grande Fratello ha quindi scherzato su questo aspetto del suo partner, mostrando ai suoi followers l’atteggiamento non proprio conciliante della sua dolce metà.

Eppure, anche lei sembra condividere la stessa prospettiva, in linea di massima, e infatti nel primo video pubblicato nelle sue Instagram stories, spiega ai suoi followers: “Scusate la mia prolungata assenza ma ricordate tante volte le cose è meglio viverle che filmarle“. Ma, come viene svelato dopo, Kikò sembra comunque pensare che la sua partner trascorra troppo tempo con il cellulare in mano.

Ambra Lombardo nelle sue Instagram stories. Credits: Instagram Ambra Lombardo

Il fastidio di Kikò

Poco dopo, infatti, proprio Ambra Lombardo rivela di dover interrompere i video e, facendo il gesto delle forbici, spiega: “Qualcuno (Kikò Nalli, ndr) mi rimprovera che uso troppo il telefono, vi faccio vedere chi… Ma non è vero, ma io non uso mai il telefono“.

Ambra Lombardo parla nelle sue Instagram stories di qualcuno che non vuole farle usare il telefono. Credits: Instagram Ambra Lombardo

Intanto, però, in sottofondo sembra udirsi la voce un po’ infastidita di qualcuno che protesta e che potrebbe, verosimilmente, essere proprio Kikò. Insomma, sembrerebbe in corso un battibecco sulla questione. Infine, quasi con l’intenzione di chiudere la piccola discussione sull’ “abuso” del telefono da parte di Ambra, entrambi dicono un “eh basta” liberatorio per concludere le Instagram stories.