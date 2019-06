La storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, nata dopo l’uscita di quest’ultima dal Grande Fratello, è stata accompagnata da infinite critiche, che non si è sottratto dal fare neanche Francesco, il figlio dell’hair stylist e della sua ex moglie, l’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. Ora, però, sembra che il ragazzo abbia fatto amicizia con la fidanzata di suo padre.

Ambra, Kikò e Francesco

Ambra Lombardo e Kikò Nalli sarebbero andati a cena fuori con il figlio maggiore dell’hairstylist e di Tina Cipollari, Francesco Nalli. Il ragazzo si era molto arrabbiato quando, dopo l’uscita di Ambra dal Grande Fratello, la professoressa modella del GF era tornata nella casa più spiata d’Italia e tra lei e Kikò era scattato il bacio. Il figlio dell’ex concorrente del GF era stato molto critico rispetto alla sincerità di quel gesto da parte di Ambra.

In una Instagram stories, aveva infatti scritto: “Di Ambra penso che sia una grande stratega, lei ha baciato mio padre perché era uscita dopo due settimane e quindi nessuno parlava più di lei, e lei lo ha fatto solo per farsi pubblicità“. Ora, sul profilo Instagram di Kikò Nalli, i 3 sono apparsi insieme sorridenti nel locale Incontramare a San Felice Circeo, in provincia di Latina, e, evidentemente, Francesco Nalli deve aver cambiato idea sulla fidanzata di suo padre.

Francesco Nalli con il padre Kikò e la sua fidanzata Ambra Lombardo. Fotogramma Instagram Kikò Nalli

Kikò Nalli e Ambra Lombardo

Di storie d’amore che nascono dentro la casa del Grande Fratello se ne sono viste tante durante le 16 edizioni del programma. Tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo è sembrato però tutto diverso. Infatti, nella casa, tra i due sembrava scattata un’attrazione ma niente di tale da far immaginare che decidessero di iniziare una storia d’amore una volta usciti.

In effetti, solo quando Ambra Lombardo era fuori dalla casa del Grande Fratello era stata fatta rientrare per parlare con Kikò e lì c’era stato il primo bacio tra i due davanti le telecamere. Dopo l’uscita di Kikò dal GF è dunque iniziata una vera e propria relazione sentimentale tra i due.