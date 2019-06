Il cantante di Zocca Vasco Rossi ha iniziato il suo tour “Vasco Non Stop Live 019“, una delle tappe è stata quella di ieri a Cagliari, che verrà replicata anche oggi. Proprio grazie al rocker, una delle sue fan ha potuto realizzare il suo sogno.

Laura e il suo sogno

Laura Floris è una donna di 54 anni e da 33 è affetta da sclerosi multipla. La sua storia è stata riportata da diverse testate come Sky TG24. È nata a Desulo, in provincia di Nuoro, e all’epoca degli studi universitari si era trasferita a Roma per frequentare la facoltà di psicologia. Proprio in quegli anni, mentre stava studiando per un esame si è accorta dei primi sintomi della sclerosi multipla. Adesso, la 54enne vive attaccata a un respiratore. La donna è una grande fan di Vasco Rossi, ascolta le canzoni del rocker di Zocca da quando aveva 20 anni. Così, per farle un regalo e farle trascorrere qualche momento di serenità, la sorella Antonella aveva pensato di comprare i biglietti per la data di ieri, 18 giugno, a Cagliari. Ma erano terminati. Allora ha pensato di mostrare le foto di Laura e della sua stanza tappezzata di poster di Vasco alla dipendente della biglietteria e allo staff del concerto. Piano piano si è sparsa la voce e dopo poco è arrivata la sorpresa.

Vasco Rossi l’ha invitata come ospite d’onore

Al cantante è giunta la storia della sua fan sfegata e ha deciso di invitarla lui stesso come ospite d’onore. Infondo, il rocker ha sempre avuto un animo gentile verso i suoi ammiratori e non solo, ha sempre cercato di portare un sorriso a chi ne ha più bisogno. Così, Vasco, insieme al suo staff, si è mobilitato per rendere possibile il sogno di Laura e, grazie a un equipe dell’ospedale Ss. Trinità di Cagliari, la donna è potuta andare al concerto. Come si legge su L’Unione Sarda, Laura è stata preparata per il grande spettacolo dalla sua fidata assistente sanitaria, Carla Meloni. Con loro c’era anche un’altra assistente, Micaela. A coordinare le operazioni, oltre al team dell’ospedale del capoluogo sardo, i volontari e i soccorritori della cooperativa SAM, che ha anche messo a disposizione un mezzo per il trasporto della donna.

Una serata magica per Laura, un’emozione incredibile immortalata da un video girato dall’infermiere di Rianimazione Gabriele Cozza, e pubblicato oggi su Facebook dalla pagina Federazione Nazionale Infermieri. Nelle immagini, appare la 54enne su un lettino d’ospedale, sorridente, mentre canta uno dei grandi successi di Vasco “Senza parole“. Un video molto commovente, in cui gli assistenti, proprio coloro i quali hanno permesso alla donna di realizzare il suo desiderio, le stanno a fianco guardandola e cantando con lei, partecipando alla sua felicità.