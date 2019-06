È Chi a lanciare lo scoop, Melissa Satta ha voltato pagina e cominciato una nuova storia. Dopo aver chiuso definitivamente con Kevin Prince Boateng, nella vita della modella ecco spuntare un altro uomo al suo fianco.

Ma chi è la misteriosa fiamma della Satta? Il suo nome è Tommy Chiabra, un imprenditore di fama mondiale. Stando ai rumors del momento è da un po’ che corteggia Melissa, che tornata single nell’ultimo periodo ha avuto modo di guardarsi attorno. Ma caldissimo è il gossip secondo il quale i 2 avrebbero preso a frequentarsi.

Insieme a Firenze

Lo scoop è sul numero di Chi in edicola oggi, mercoledì 19 giugno. Secondo gli informatori di Alfonso Signorini, non solo i 2 sarebbero stati avvistati insieme, ma tra loro potrebbe addirittura esserci del tenero.

La Satta è comparsa più volte nelle story di Chiabra. Il vero scoop però sono gli scatti che li ritraggono fianco a fianco a Firenze, dove l’ex velina ha presenziato alla sfilata di Pitti. Pare che la coppia abbia trascorso alcuni giorni nel capoluogo toscano, alloggiando nello stesso albergo. Altre voci invece raccontano di una gita fuori porta, sull’elicottero di lui, in Corsica. Ed anche se lei sembra non volersi abbandonare subito ad un’altra storia e si precipita a smentire il flirt, tra loro appare evidente una certa alchimia, che lascia supporre ci siano le basi per qualcosa di più duraturo, qualcosa da approfondire. Sicuramente è in boccio una bella amicizia, sicuramente è in atto un elegante corteggiamento. Riuscira Chiabra nell’intento?

Chi è Tommy Chiabra?

Tommy Chiabra ha fama di essere un imprenditore playboy: bello, ricco e di successo. Tommy è capo della proprietario del Royal Yacht Brokers, azienda che opera nel settore di lusso. Vive a Monaco, mentre Melissa è in Sardegna con il figlio Maddox nato dall’unione del calciatore Boateng. Ma la distanza non è certo un problema per il sexy imprenditore conoscitore di raffinate tattiche di seduzione.

Se gli danno del playboy ci sarà un motivo e quel motivo è una lunga lista di ex, tra cui spunta il nome, ultimo in ordine cronologico, di Fiammetta Cicogna. Ma la lista è lunga da Selena Gomez all’ex naufraghe Nina Sincar e Aida Yespica. Che la prossima sia Melissa?