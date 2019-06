Svolta nell’indagine sul caso del calciatore del Cardiff Emiliano Sala, morto a seguito di un drammatico incidente aereo lo scorso 21 gennaio. Il velivolo sul quale viaggiava, un Piper Malibu si era schiantato nel canale della Manica, a nord dell’isola di Guernsey. Oltre al giovane calciatore, a perdere la vita è stato anche il pilota del velivolo, David Ibboston, i cui resti non sono mai stati ritrovati.

A distanza di cinque mesi dal disastro aereo, gli agenti di polizia del Dorset hanno annunciato che un uomo di 64 anni è stato arrestato con l’accusa di sospetto omicidio colposo.

Secondo quanto riferito in un comunicato stampa rilasciato dal Dorset Police Authority, gli investigatori stanno proseguendo sulle indagini sul caso della morte del calciatore Emiliano Sala. Sul documento sono state riportate le dichiarazioni del Dective a capo dell’indagine, Simon Huxter, del Dorset Police’s Major Crime Investigation Team: “Come previsto dal decorso delle indagini, ci sono prove di sospetta criminalità, emerse dalle nostre inchieste, che hanno portato oggi, mercoledì 19 giugno 2019, all’arresto di un uomo di 64 anni proveniente dalla zona del Nord Yorkshire. L’uomo è accusato di sospetto omicidio colposo e atti illeciti”.

#LatestNews – Detectives investigating the death of professional footballer Emiliano Sala have confirmed that a man has been arrested on suspicion of manslaughter by an unlawful act. https://t.co/oEj8tgxf1D

