Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso e la conduttrice si sta preparando a chiudere con il botto. In studio pare certa la presenza di Morgan, probabilmente deciso a riparlare dello sfratto, soprattutto ora che è stato rimandato. Resta l’incognita Pamela Prati: ci sarà o no? Ma pare che presente in redazione ci sarà Miguel Bosé, ex della conduttrice.

Morgan dopo il malore

Stando a quanto rivelato dal sito Bitchyf.it a tornare nel salotto di Barbara d’Urso, ci sarà il cantautore Morgan. In questa stagione è stato spesso ospite del programma e ha parlato diverse volte dello sfratto imminente. Qualche giorno fa la notizia di un malore a cui è conseguita la decisione di rimandare lo sfratto. Ora il cantante sta cercando i 200mila euro che gli servono per risolvere il suo problema.

Pamela Prati sì o no?

Da qualche giorno si parla della possibilità che Pamela Prati si presenti in puntata per un ultimo scontro finale. Il web comunque si divide, del resto la certezza che la showgirl si presenti non è certo per nessuno data la sua fama di “donna in fuga”.

Pare comunque che in puntata ci sarà un grande ritorno: quello di Miguel Bosé. L’artista sarebbe un ex della conduttrice, tanto che lei durante una puntata di Pomeriggio 5 aveva raccontato: “Io e Miguel Bosé siamo stati fidanzati quando eravamo piccoli, avevamo all’incirca diciotto anni“, ha spiegato, “e lui era, e lo è tutt’ora, un f**o pazzesco, una persona straordinaria, strepitosa“.