Il caldo, la stanchezza, le mille nozioni da ricordare a memoria e le vacanze estive che sembrano più che mai un miraggio irraggiungibile: l’esame di maturità è sempre un traguardo difficile per gli studenti del quinto anno delle superiori. In molti però, questa fatica se la sono già tolta, e in particolare alcuni nella vita hanno poi avuto molto successo in diversi ambiti.

Vediamo dunque tra i vip chi ha concluso il cammino delle superiori con una grande vittoria, e chi non si distingueva invece tra i banchi di scuola.

I primi della classe

Nell’olimpo dei primi della classe ci sono diversi nomi della politica: tra questi il premier Giuseppe Conte (60/60), Luigi Di Maio (100/100), Enrico Letta (60/60) e Nicole Minetti (100/100).

Al di là del mondo politico si sono distinti per i loro risultati eccellenti la cantante Noemi (100/100), il compositore Giovanni Allevi (che è uscito con il massimo dei voti al conservatorio), Bud Spencer (60/60). Lo scrittore Federico Moccia, invece, uscì con 60/60.

Senza infamia e senza lode

Tra coloro che se la sono cavata bene pur senza eccellere, invece, troviamo Matteo Salvini (48/60), che d’altronde oggi ha raccontato che di greco e storia aveva preparato solo metà del programma. Passando al mondo dello sport, tra quelli che hanno conquistato un punteggio dignitoso alla fine del percorso scolastico ci sono Gregorio Paltrinieri (80/100), Aldo Montano (54/60) e Tania Cagnotto, un po’ sotto alla media rispetto agli altri: 67/100. Il cantante Tiziano Ferro, che ricorda negativamente il periodo delle superiori, ha raccontato di essere comunque uscito con 55/60.

Diplomati senza applausi

Chi invece sembra non fosse particolarmente portato per lo studio è Mario Balotelli, che strappò un 60/100 alla maturità. Anche il comico Luca Bizzarri non raggiunse risultati eccelsi, e rimediò un 42/60. Il voto della maturità non è tutto, comunque, si sa: il rapper Fedez non ha mai sostenuto l’esame di maturità, ma oggi è un manager musicale e un cantante di enorme successo.