“Sono in una fase in cui voglio scoprire nuove cose e trovare un nuovo modo per esprimermi”, lo annuncia così Alessandra Amoroso. Non è la prima volta che la cantante annuncia un ritiro, anche solo provvisorio, per dedicarsi alla famiglia e ad altri progetti. Ma questa volta la Amoroso, 3 volte disco di platino, sembra fare sul serio.

Alessandra Amoroso e lo stop dal palco

Dopo aver compiuto 10 anni di intensa carriera, che si prepara a festeggiare in grande stile, la cantante annuncia a Il Giornale l’intenzione di prendersi un periodo di pausa. “Sì mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre – commenta la Amoroso – Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano…“.

Un ritiro sì, ma senza scomparire totalmente dai radar. Nell’intervista, Alessandra Amoroso lascia intravvedere la possibilità di pubblicare del materiale inedito: “Non lo escludo! – dice la cantante – All’estero si fanno operazioni di questo genere basti pensare a Ed Sheeran che esce con un disco di duetti a luglio”.

Matrimonio imminente?

Diventata una celebrità nel 2009 grazie al programma Amici di Maria De Filippi, la cantante salentina è legata da anni a Stefano Settepani, produttore musicale nello stesso programma. I due vivono insieme a Roma.

Sulla possibilità di un imminente matrimonio la cantante aveva glissato durante un’altra intervista rilasciata a Verissimo lo scorso anno: “In futuro sogno matrimonio e figli ma per ora voglio concentrarmi su questo progetto, sulla musica“, aveva dichiarato Alessandra Amoroso che ora, secondo i gossip, si prenderebbe una pausa per poter fare il grande passo e mettere su famiglia.

I prossimi impegni in agenda

Terminato il tour del suo ultimo album che si intitola appunto 10, la cantante si prepara ai prossimi appuntamenti. Prima la serata finale dei Seat Music Awards, in onda su Rai Uno il 21 giugno, poi il mega raduno per festeggiare l’anniversario insieme ai fan a Cinecittà World il 20 luglio.

Alessandra Amoroso parla anche della collaborazione con i Boombadabash e della nuova hit dell’estate Mambo Salentino, già diventata un tormentone: “Mi hanno fatto ascoltare il brano su Whatsapp e me ne sono innamorata, semplicemente. Questo mood non l’avevo mai toccato e mi diverte molto”.

