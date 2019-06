Non c’è limite alla carriera di Barbara d’Urso, almeno secondo i suoi disegni: la conduttrice ne ha parlato in un’intervista per Repubblica, dove ha lanciato l’amo sul Festival di Sanremo. Il suo sogno è quello di condurre la storica kermesse, che la vedrebbe per la prima volta alle prese con l’istituzione del palinsesto Rai. L’ipotesi stuzzica il palato dei curiosi, ma c’è dell’altro: Carmelita ha svelato anche le sue abitudini di voto, con un’inedita incursione in tema di politica.

Barbara d’Urso sogna Sanremo

Con un curriculum come il suo, secondo molti, c’era da aspettarselo: mancano pochi fiori all’occhiello nella carriera di Barbara d’Urso, e tra questi – il più ‘rumoroso’ – spicca Sanremo.

La conduttrice è stata intervistata da Repubblica e ha svelato ai fan la sua ambizione: prendere il timone del Festival della canzone italiana e cimentarsi con una formula decisamente inedita per le corde professionali.

Se ci riuscirà non è ancora dato saperlo, ma l’ardore di approdare sul palcoscenico dell’Ariston non sembra mancarle: “Sanremo lo voglio fare, tanto c’è tempo, sono piccola“.

Al bilancio positivo dei suoi programmi, compreso il fortunato esordio di Live – Non è la d’Urso, si accompagna però anche un inesauribile vespaio di critiche.

Queste riguardano il presunto taglio trash delle sue trasmissioni, ma la presentatrice ha una risposta anche per questo (non senza un retrogusto pungente): “Vedo cosa fanno su Raiuno e penso: ‘Se l’avessi fatto io sarebbe successo il finimondo’. Un sacco di gente vorrebbe stare al posto mio“.

Carmelita e il voto al PCI

La regina dei salotti pomeridiani (e notturni) di Canale 5 si è anche lasciata andare ad alcune considerazioni di matrice politica. Nel corso della sua intervista, infatti, Carmelita ha rivelato il suo ‘segreto dell’urna elettorale’, facendo storcere il naso a chi l’avrebbe voluta fedele elettrice dell’ex Cavaliere.

“Ho sempre votato per il PCI e questo Berlusconi lo sa benissimo. Adoravo Berlinguer. Ho fatto attivamente campagna elettorale per Veltroni. Il padre dei miei figli, Mauro Berardi, era di Rifondazione: ero pazza di Fausto Bertinotti“.